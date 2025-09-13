Раскрыты гонорары Игоря Николаева

Игорь Николаев зарабатывает за концерт до 30 тысяч евро (около трех миллионов рублей по нынешнему курсу). Об этом сообщает «Абзац». График музыканта расписан до середины октября.

Как отмечает издание, заказчику предстоит также выполнить бытовой и технический райдеры артиста на сумму почти два миллиона рублей.

Доходы позволили Игорю Николаеву обзавестись апартаментами в Дубае. Марк Гершкович, эксперт по зарубежной недвижимости, оценил из примерно в восемь миллионов долларов. Также у народного артиста в собственности две квартиры на берегу моря в Юрмале за 30 и 50 миллионов рублей. А в поселке Барвиха-2 певец имеет особняк за 180 миллионов рублей.

Ксения Собчак рассказала в шоу «Кстати», что Игорь Николаев чрезмерно следит за соблюдением своих авторских прав. Она, оказывается, в прошлом году заплатила 300 тысяч рублей за использование песни «Выпьем за любовь» Игоря Николаева в одном из своих видео.

Собчак пожаловалась на Игоря Николаева

Теперь же композитор потребовал оплатить использование отрывка песни Аллы Пугачевой в интервью со Славой Марлоу.