Собчак пожаловалась на Игоря Николаева

Ксения Собчак рассказала в шоу «Кстати», что Игорь Николаев чрезмерно следит за соблюдением своих авторских прав. Она, оказывается, в прошлом году заплатила 300 тысяч рублей за использование песни «Выпьем за любовь» Игоря Николаева в одном из своих видео.

Теперь же композитор потребовал оплатить использование отрывка песни Аллы Пугачевой в интервью со Славой Марлоу, пишет издание passion.ru.

«Я человек вообще не жадный. Много люблю тратить, помогать людям. Любого спросите, даже тех, кто меня ненавидит. Вот говоря о своей нежадности, хочу отметить одного человека, который блокирует музыку в мемах. Это Игорь Николаев», — отметила Ксения.

С Собчак связались помощники артиста, которые выставили ей счет за использование песни. Тогда Собчак сама пообщалась с композитором, но договориться все равно не удалось.

«Мне пришлось звонить и говорить: „Игорь, это же мем, шутка на пять секунд. Никто не крадет твою песню“. В общем, закончилось все тем, что пришел счет от Игоря Николаева. Не маленький. 150 тысяч за этот фрагментик», —сказала она.

До этого Николаев уже отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тысяч рублей за шоколадку с названием «Выпьем за любовь». Он начал бороться с нарушителями своего товарного знака «Выпьем за любовь» еще зимой, подавая иски ко всем, кто использовал фразу на товарах.