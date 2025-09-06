Плаксина прокомментировала расставание с бойфрендом

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, вышла на связь с поклонниками после расставания с потенциальным женихом Никитой. Королева шансона ранее призналась журналистам, что выгнала избранника дочери, поскольку он «не ровня Танюше».

На этом фоне Татьяна выложила в соцсетях поэтический пост.

Она разместила в микроблоге стихотворение со сложным философским посылом, сообщает издание super.

«Убей в себе отчаяние. Перед встречей — всегда расставание. После падения — очередное восстание. Восклицание. Терпение и одиночество. Молчаливое сопротивление и пророчество. После безмолвия будет взрыв. От Земли отрыв».

А новых фотоснимках в откровенном наряде Татьяна сделала подпись:

«Не ожидал — я хороша».

Успенская заявила, что надеется найти для дочери благородного и образованного мужчину, разбирающегося в искусстве. Сама Татьяна, как утверждает ее мать, согласилась с этим решением и уже вернулась к привычному образу жизни, вновь начав занятия йогой, пилатесом и вокалом.