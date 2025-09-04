Успенская призналась, что сделала с женихом дочери

Российская певица Любовь Успенская публично объявила о том, что лично инициировала разрыв отношений своей дочери Татьяны Плаксиной с женихом, бизнесменом Никитой Плотниковым. Как сообщает издание «СтарХит», артистка буквально выгнала молодого человека из дома, сочтя его недостойным своей дочери.

По словам Успенской, предприниматель не соответствовал её требованиям «ни по уровню интеллекта, ни по чему». Основной причиной такого радикального решения стало то, что, по мнению певицы, отношения мешали саморазвитию Плаксиной, которая из-за романа «расслабилась» и перестала заниматься вокалом и спортом.

Успенская заявила, что надеется найти для дочери благородного и образованного мужчину, разбирающегося в искусстве. Сама Татьяна, как утверждает её мать, согласилась с этим решением и уже вернулась к привычному образу жизни, вновь начав занятия йогой, пилатесом и вокалом.

