Цыганова обрушилась на Слепакова*

Вика Цыганова резко отреагировала на новость о погашении Семеном Слепаковым* долгов в России. Певица резко осудила комика, для которого «где деньги, там и Родина» и назвала его «предателем».

Уехавший в 2022 году в Израиль Семен Слепаков погасил долги. Ранее он был оштрафован на 30 тысяч рублей по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Вика Цыганова заподозрила, что артист из-за неудач за рубежом решил вернуться в Россию ради заработка, сообщает издание passion.ru.

«Солд-аутов в Хайфе у него нет уже несколько лет, гастрольный тур по Европе провалился, а недавние завывания в Юрмале рассмешили пол-интернета. Гордый израильтянин, судя по всему, решил прижать уши, проглотить гордость и под шумок вернуться. Вообще, Родина для иноагента — не более чем место, где он зарабатывает. Где деньги, там и Родина», — высказалась певица в микроблоге.

Артистка заявила, что комик и ему подобные уехавшие знаменитости-предатели должны понести наказание:

«А бьют таких людей не по Родине и не по паспорту. Бьют по морде за предательство!»

Ранее Цыганова неоднократно призывала представителей властей «крепко задуматься» об ужесточении мер по отношению к эмигрировавшим знаменитостям.

*Признан иноагентом на территории РФ