Цыганову возмутило введение нового праздника

Вика Цыганова заявила, что вместо того, чтобы навести порядок в отечественной культуре, чиновники придумывают «очень важные праздники».

Напомним, Владимир Машков выступил с инициативой введения Дня артиста в России. Датой праздника был выбран день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского — 17 января. Эта новость возмутила Вику Цыганову, пишет издание passion.ru.

«Создается впечатление, что в сфере культуры у нас все в порядке, раз самые громкие новости лета — это июньские Дни культуры Таджикистана в России и учреждение нового праздника. Между тем, на сценах Москвы выступают вернувшиеся „испуганные патриоты“, еще недавно поливавшие Родину грязью. Минкульт тем временем делом занят — придумывает новые традиции и мероприятия в честь очередного очень важного праздника — Дня артиста», – написала певица в микроблоге.

Ранее Цыганова призывала представителей властей «крепко задуматься» об ужесточении мер по отношению к эмигрировавшим знаменитостям.