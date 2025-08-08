Рэпера Гио Пики обокрали в самолете

Рэпер Георгий Джиоев (более известный под псевдонимом Гио Пики) лишился 215 тысяч рублей — их украли, когда исполнитель заснул в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© Telegram-канал Shot

Отмечается, что музыкант летел из Сыктывкара по частным делам. Во время полета он уснул — в итоге, за время рейса у музыканта вытащили из багажа 2 тысячи долларов и 600 евро. Общая сумма потерянного составила около 215 тысяч рублей.

«Молодцы! Красиво!», — прокомментировал ситуацию рэпер в социальных сетях.

