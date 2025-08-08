Американского рэпера встретили в Сочи хлебом-солью и казачьим хором

Это уже второй с 2014 года визит пятикратного номинанта Grammy и автора хитов Lonely и Smack That (дуэт с Эминемом) в нашу страну. 8 августа артист, с которым сотрудничали Мадонна, Майкл Джексон, 50 Cent, Энрике Иглесиас, Гвен Стефани и другие звезды, даст первый концерт в Сочи. А 9 августа выступит на "ЦСКА Арене" в Москве.

Akon прилетел в Сочи накануне концерта и был встречен по русской традиции хлебом-солью - для него испекли ароматный каравай, приготовили сладости, пироги, блины и сушки, даже ложки на столе разложили деревянные и расписные, которыми рэпер, наверное, никогда еще не ел. Для заморского гостя спел казачий хор, а поселили Эйкона в президентском люксе одного из новых отелей Сочи. Цена билетов на его концерт при этом - от 11 400 рублей до 100 тысяч.

Быстрее всего уходили "места" в танцевальном партере. Они стоят 13 300 рублей. В самом деле, музыка у Эйкона танцевальная: такая, что на месте не усидишь. При этом у него высокий тембр голоса, задор, умение писать треки с хуковыми припевами, которым хочется подпевать и широкий круг музыкальных интересов.

Да, в основе их рэп и хип-хоп. Но Эйкон умеет не только наговаривать тексты, как большинство коллег по жанру, а сочетает свои исходные жанры с поп-музыкой, соулом, евро-диско, реггетоном, латино и привольной этникой. И поет, чередуя вокал с рэперской читкой, - азартно, завораживающе, куражно и тоже пританцовывая.

В программе российского мини-тура обещаны не только лучшие песни за более чем 20 лет карьеры, но и более свежие, с пока последнего его релиза Afro Freak, а также новые синглы, например, It's Beautiful Day.

Кстати

Эйкон - это часть подлинного имени артиста, состоящего из пяти слов. Для карьеры он выбрал, очевидно, самое важное для себя.