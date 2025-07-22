Собчак прокомментировала смерть Оззи Осборна

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала смерть культового рок-музыканта Оззи Осборна. Комментарий Собчак оставила в своем Telegram-канале.

Как напомнила Собчак, еще в начале июня Осборн сыграл «прощальный концерт», а также готовил мемуары. По мнению журналистки, это может говорить о том, что музыкант чувствовал скорую смерть.

«Не забываю, что музыкант был еще и интересным перформером. Думаю, сам Оззи не хотел бы, чтобы бы мы грустили, поэтому оставляю один из его запомнившихся перформансов в музее Мадам Тюссо», — написала она.

К своему сообщению Собчак прикрепила видео, на котором Осборн разыгрывает посетителей музея восковых фигур Мадам Тюссо. На этих кадрах можно увидеть, как музыкант притворяется одним из экспонатов, но резко пугает посетителей, когда те подходят чтобы сфотографироваться.

Умер Оззи Осборн

О смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Музыканту было 76 лет.