Умер Оззи Осборн

Умер культовый рок-музыкант Оззи Осборн. Об этом сообщает Sky News.

Музыканту было 76 лет. Как заявили в его семье, Осборн умер «окруженный любовью».

«С невыразимой печалью мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн. Он был в кругу семьи и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи», — сказано в сообщении семьи музыканта.

Как отмечает источник, смерть Осборна наступила всего через несколько недель после его прощального концерта, на котором музыкант воссоединился с группой Black Sabbath.

Причина смерти не называется, но в последнее время Осборн страдал от болезни Паркинсона и осложнений после падения, которое он пережил в 2019 году. В начале 2025 года супруга Осборна заявила, что музыкант больше не может ходить из-за ухудшения здоровья.

Оззи Осборн прославился как вокалист культовой британской хэви-металл группы Black Sabbath. Группа стала одной из самых влиятельных в жанре — всего было продано более 75 миллионов альбомов по всему миру. Позже Осборн добился успеха в сольной карьере, выпустив ряд успешных альбомов, которые разошлись тиражом более 100 миллионов копий по всему миру. За свои заслуги в музыкальной сфере он стал обладателем премии «Грэмми» и вошел в Зал славы рок-н-ролла.