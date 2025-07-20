У Самойловой и Джигана поселился Педро

В семье Оксаны Самойловой и Джигана снова пополнение — они завели енота по имени Педро. Педро будет жить на новой ферме, которую пара сейчас обустраивает.

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Для него и всей остальной живности специально был куплен заброшенный дом с участком. Там планируется создать настоящую ферму с кучей животных, бассейном, баней, детскими зонами и даже с рестораном, информирует издание super.ru

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Ранее Джиган и Оксана Самойлова ответили в социальных сетях на обвинения в хайпе на собственных отношениях. Самойлова уверила, что никогда не эксплуатировала свой брак для привлечения внимания к своей персоне.

Рэпер отметил, что его не беспокоят слухи и сплетни о себе, в отличие от его жены. Самойлова призналась, что иногда переживает из-за обвинений. По словам Оксаны, она не хочет, чтобы ее ссоры с мужем становились достоянием общественности.