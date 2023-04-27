Джиган и Самойлова заявили, что никогда не хайповали на своих отношениях

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова ответили в социальных сетях на обвинения в хайпе на собственных отношениях. Самойлова решила "расставить все точки над i". Она уверила, что никогда не эксплуатировала свой брак для привлечения внимания к своей персоне.

© samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Мы никогда не занимались такой ерундой, но, к сожалению, мы популярные, и все это на виду", - добавил Джиган.

Рэпер отметил, что его не беспокоят слухи и сплетни о себе, в отличие от его жены. Самойлова призналась, что иногда переживает из-за обвинений. По словам модели, она не хочет, чтобы ее ссоры с мужем становились достоянием общественности.