Джиган и Самойлова заявили, что никогда не хайповали на своих отношениях
Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова ответили в социальных сетях на обвинения в хайпе на собственных отношениях. Самойлова решила "расставить все точки над i". Она уверила, что никогда не эксплуатировала свой брак для привлечения внимания к своей персоне.
"Мы никогда не занимались такой ерундой, но, к сожалению, мы популярные, и все это на виду", - добавил Джиган.
Рэпер отметил, что его не беспокоят слухи и сплетни о себе, в отличие от его жены. Самойлова призналась, что иногда переживает из-за обвинений. По словам модели, она не хочет, чтобы ее ссоры с мужем становились достоянием общественности.
В марте Джиган и Самойлова поссорились. Поклонники заподозрили разлад в семье после того, как музыкант перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены. Позже стало известно, что рэпер переехал в квартиру пары в Москве без жены и детей. Он объяснил свой переезд записью нового альбома. Впоследствии Самойлова намекнула, что между звездами произошел конфликт. В марте супруги объявили о воссоединении.