$81.63+0.0890.14+0.11

Джиган и Самойлова заявили, что никогда не хайповали на своих отношениях

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова ответили в социальных сетях на обвинения в хайпе на собственных отношениях. Самойлова решила "расставить все точки над i". Она уверила, что никогда не эксплуатировала свой брак для привлечения внимания к своей персоне.

Джиган и Самойлова заявили, что никогда не хайповали на своих отношениях
© samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Мы никогда не занимались такой ерундой, но, к сожалению, мы популярные, и все это на виду", - добавил Джиган.

Рэпер отметил, что его не беспокоят слухи и сплетни о себе, в отличие от его жены. Самойлова призналась, что иногда переживает из-за обвинений. По словам модели, она не хочет, чтобы ее ссоры с мужем становились достоянием общественности.

В марте Джиган и Самойлова поссорились. Поклонники заподозрили разлад в семье после того, как музыкант перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены. Позже стало известно, что рэпер переехал в квартиру пары в Москве без жены и детей. Он объяснил свой переезд записью нового альбома. Впоследствии Самойлова намекнула, что между звездами произошел конфликт. В марте супруги объявили о воссоединении.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий