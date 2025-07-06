Михаил Ефремов возвращается в профессию

Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО три месяца назад. Почти сразу же артисту стали делать предложения о съемках в сериалах. Но он предпочел иной путь.

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В начале 80-х народные артисты Никита Михалков и Олег Ефремов снимались вместе в картине «Инспектор ГАИ», пишет teleprogramma. После того как Ефремов вышел из колонии, он обратился к Никите Сергеевичу с просьбой помочь с работой.

Михалков дал Ефремову шанс - взял его в штат своего театра «Мастерская 12». Одним из первых спектаклей Михаила Ефремова в театре станет постановка по сценарию Никиты Михалкова «Без свидетелей».

«Он сейчас восстанавливается. Я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра. Потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером» - сказал Михалков в кулуарах Питерского международного экономического форума.

Ранее Михаил Пореченков рассказал, что поможет Михаилу Ефремову, который кстати с актерской работой уже определился, не сорваться после возвращения из колонии по УДО.