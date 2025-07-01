Пореченков рассказал о спасительном якоре для Ефремова

Михаил Пореченков рассказал, что поможет Михаилу Ефремову, который кстати с актёрской работой уже определился, не сорваться после возвращения из колонии по УДО. Актёр также порадовался, что его коллега вернулся к профессии — это, по мнению Пореченкова, может послужить для Ефремова спасительным якорем.

«Это такой якорь, который будет его держать в этой жизни, думаю, что у него много творческих планов... Он ещё нас порадует», — поделился Михаил своим мнением в беседе с NEWS.ru.

Он также пожелал Ефремову удачи и подчеркнул, что считает его талант серьёзным.

Ранее мы писали, что вышедший из колонии по УДО Ефремов был замечен на Троекуровском кладбище. Актёр посетил могилу своей матери Анны Покровской в годовщину её смерти. С освобождением из тюрьмы жизнь Ефремова сильно поменялась: артист отказался от алкоголя, часто ходит в церковь. Кроме того, Михаил вернулся к работе. Ранее стало известно, что устроиться в театре ему помог Никита Михалков.