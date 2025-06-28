Волочкову короновали

Георгий Иващенко посетил знаменитое шоу «Одержимость» Анастасии Волочковой. Продюсер вручил балерине корону и назвал самой главной балериной страны. Об этом информирует СтарХит.

«Настя, страна наградила тебя званием заслуженной артистки России, а для меня ты настоящая королева. В честь этого предлагаю прямо сейчас водрузить корону на твою светлую голову. Хочу спросить — готова ли ты сейчас официально стать королевой русского балета?! Так что с сегодняшнего дня Настя — королева русского балета по версии конкурса „Королева Москвы и Московской области“», - заявил он со сцены.

Балерина искренне обрадовалась и сообщила публике, что Георгий ее хороший друг.

«Георгий — позитивнейший человек, люблю таких. Я уже прима-балерина всея Руси, меня дети знают. Я давно уже самая настоящая народная артистка. Хотя к званиям отношусь спокойно. Гера, я тебя обожаю и с радостью примерю корону. Я человек без комплексов», — сказала Анастасия.

Из-за шоу «Одержимость», билеты на которое Волочкова раздает бесплатно, она осталась без недвижимости в Астрахани. Вырученные деньги пошли на создание нового творческого детища артистки.