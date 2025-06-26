Волочкова осталась без последней квартиры в Астрахани

Анастасия Волочкова в новом интервью заявила, что является угрозой для отечественного шоу-бизнеса. Не так давно она со скандалом разорвала отношения с Никитой Джигурдой. Зато дружит с Прохором Шаляпиным. А еще поддерживает связь с Николаем Басковым, который, к слову, является крестным отцом ее единственной дочери Ариадны.

"Могу сказать, что я как кость в горле, потому что у меня, как у балерины, есть своя ниша. И она никем, кроме меня, не занята. В таком формате никто не выступает", - заявила Волочкова.

Сейчас балерина выступает со своим шоу "Одержимость", из-за которого даже осталась без недвижимости. Вырученные деньги пошли на создание нового творческого детища артистки.

"Я была вынуждена продать свою последнюю квартиру в Астрахани, потому что создавала шоу по-волочковски. Мы искали деньги, было мало времени. Потом ждали режиссера, который всегда ставил мои шоу. Но он меня предал. В итоге шоу поставил его ученик", - сообщила артистка в подкасте "Переговорка" на "Радио 1".

Напомним, что после расставания с Игорем Вдовиным Анастасия Волочкова получила от него порядка десятка (по некоторым данным, даже 20) квартир в жилом комплексе в Астрахани. Говорят, таким способом бизнесмен расплатился с ней, когда брал у нее в долг.