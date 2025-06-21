Кучера поддержал Гогунского

Оскар Кучера заявил, что поддерживает мнение Виталия Гогунского о женщинах в семье. Об этом он рассказал в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Напомним, актер и телеведущий Виталий Гогунский некоторое время назад попал в эпицентр скандала, озвучив свое мнение о взаимоотношениях в семье. Он считает, что при мужчине женщина должна быть весела, бодра и любезна, а если она не в настроении или больна – «пусть идет в сад» успокаиваться. Об этом пишет 5 Канал.

Это заявление вызвало шквал критики. Но были и те, кто поддержал Виталия. На его сторону встал и Оскар Кучера. Он несколько по-иному понял слова Гогунского. Он считает, что тот хотел донести до публики мысль: мужчина несет ответственность за эмоциональное состояние женщины. Кроме того, мужчина должен ответственно подходить к выбору своей спутницы.

«Виталик сказал очень правильную вещь. А если нет, то в сад такого мужа», — сказал Оскар Кучера.

Ранее российский актер и телеведущий Оскар Кучера выступил с критикой идеи давать школьницам по 100 тысяч рублей за роды.