Кучера отреагировал на идею о выплатах по 100 тысяч рублей беременным школьницам

Российский актер и телеведущий Оскар Кучера выступил с критикой идеи давать школьницам по 100 тысяч рублей за роды. Его слова приводит Газета.Ru.

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«Я считаю, что провоцировать беременность и поощрять ее деньгами в школьном возрасте — это безумие. Понимаю, что это случается, но это безумие. Наверное, лучшая мера по поддержке девушек, которые попали в такую ситуацию — это было бы государственная поддержка до совершеннолетия ребенка. Такая мощная, чтобы эта девочка могла спокойно и учиться, и взрастить», — поделился артист.

Шоумен также предупредил, что забеременевшие школьницы могут попытаться обмануть государство — встать на учет по беременности, а через некоторое время сделать аборт.

«Государство без денег, без населения, со сломанными судьбами девочек, потому что неизвестно, где она аборт будет делать, как это будет все происходить, под каким контролем и прочее. Поэтому, конечно, это кощунство», — резюмировал Кучера.

На прошлой неделе губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, расширив меры поддержки беременных девушек в регионе. Теперь беременным школьницам будут платить по 100 тысяч рублей при постановлении на учет.

Ранее Оскар Кучера перепостил вирусный мем про достижения Юры Борисова и себя.