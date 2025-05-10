Исполнители «Бобра» сообщили, что решили проблему с выступлениями

Вячеслав Скрипка и Андрей Попов, организовавшие дуэт SLAVA SKRIPKA, с песней «Бобр» в начале этого года лихо влетели во все российские чарты. Но затем продюсер Юрий Бардаш сообщил, что артисты попали в настоящее музыкальное рабство. По его словам, коллектив не может исполнять «Бобра» и давать интервью.

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Как узнали журналисты «Комсомольской Правды», неприятности у коллектива действительно были.

Слава Скрипка сообщил, что некое агентство рассылало по телеканалам и концертным площадкам документы, запрещающие им выступать.

«Нас действительно хотели взять в рабство… Это сто процентов была манипуляция со стороны агента, но я бы назвал это юридическим терроризмом! Они рассылали бумаги о запрете нашей группы, не имея на это права. Нам помогли два прекрасных человека, бизнесмены: борец с инфоцыганами и мошенниками Андрей Аркадьевич Ковалев и группа компаний «Азалия» в лице Даниила. Они большие друзья! Эти люди нас выслушали, связали с юристами и помогли навести порядок в делах», - объяснил музыкант.

Прежде Shot сообщал, что гонорар группы заметно увеличился с появлением «Бобра». 40 минут выступления на частной вечеринке обходились заказчику от одного миллиона рублей.