Популярнейшую в соцсетях песню про бобра запретили исполнять на концертах

Для любителей популярнейшей в соцсетях песни «Бобр» — той самой, где герои готовят на ужин полено, — утро началось не с радостных новостей. По данным Telegram-канала Shot, хит всех рилсов и TikTok-роликов запретили исполнять на концертах, шоу и даже корпоративах. Агенты SLAVA SKRIPKA, который, собственно, и исполняет песню, угрожают заказчикам судебными разбирательствами.

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Полный запрет на песню был объявлен накануне. Потенциальным клиентам пришло письмо от представителей Вячеслава Скрипки и Андрея Попова, ООО «Хитмейкер мьюзик». В письме сообщается, что нельзя договариваться с группой о выступлении в каком-либо формате, а ранее согласованные выступления будут отменены. А тем, кто нарушит требование, агенты без шуток обещают обратиться в полицию и подать заявление в суд. По словам директора компании, артисты «нарушают условия договора и порочат деловую репутацию компании».

Shot также пишет, что ни Слава Скрипка, ни другой участник группы Андрей Попов не понимают, что происходит, и в экстренном порядке пытаются решить вопрос с юристами. Авторские права на «Бобра» принадлежат им, а вышеупомянутая компания выступала исключительно в качестве агента. Под угрозой срыва на данный момент оказалось множество выступлений, дуэт также теряет немало денег.

Уточняется, что Скрипка и Попов пытаются прекратить сотрудничество с ООО «Хитмейкер мьюзик» и решают, как поступить с договором.

Прежде Shot сообщал, что гонорар группы заметно увеличился с появлением «Бобра». 40 минут выступления на частной вечеринке обходились заказчику от одного миллиона рублей.