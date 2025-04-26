Пугачева тайно продолжает выступать

Алла Пугачева неоднократно говорила, что концертов не планирует. Однако, как стало известно журналистам, Примадонна все же выступает перед публикой. Только на частных закрытых вечеринках, где запрещают распространять видео с концертных выступлений. А в общий доступ выкладываются только фото и видео семейного досуга.

На посиделках богачей Алла Борисовна дает не полноценный концерт, а исполняет 5 - 6 песен. Поет она только там, где живет, отдыхает - на Кипре, возможно, в Израиле, также в Латвии. Гонорар составляет от 200 тысяч евро (18,8 миллионов рублей). Как пишет

«Комсомольская Правда», вокал у звезды уже не идеальный, но 76-летняя певица «вполне в голосе».

Ранее певица Алла Пугачева выпустила третью, заключительную песню о войне. Она посвящена отцу артистки и его друзьям-фронтовикам. Композиция получила название «Верьте или не верьте». Она входит в цикл «Поцелуи войны».

Песня написана на стихи Андрея Ордынца. Композитором выступил Андрей Мисин. В песне есть строчки: «Верьте или не верьте. Крылья легко сложить. Кто-то боится смерти, а кто-то боится жить».