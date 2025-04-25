Пугачева выпустила третью песню о войне

Певица Алла Пугачева выпустила третью, заключительную песню о войне. Она посвящена отцу артистки и его друзьям-фронтовикам.

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Запись появилась на канале певицы в YouTube.

Композиция получила название «Верьте или не верьте». Она входит в цикл «Поцелуи войны».

«Заключительная песня из цикла „Поцелуи войны“, посвященная моему отцу и его друзьям-фронтовикам. Светлая память», - сказано в начале композиции.

Песня написана на стихи Андрея Ордынца. Композитором выступил Андрей Мисин. В песне есть строчки: «Верьте или не верьте. Крылья легко сложить. Кто-то боится смерти, а кто-то боится жить».

Мисин сочинил музыку и к двум другим песням цикла. Автором песни «Поцелуи войны» тоже был Ордынец, а вот текст для песни «Мама» написала Пугачева.

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