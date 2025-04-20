Продюсер прокомментировал «ресторанные» гастроли Леонтьева

Павел Рудченко считает, что предстоящий тур Валерия Леонтьева не связан с тем, что у него заканчиваются деньги. Продюсер предположил, что Леонтьев за глаза обеспечил себя за время долгой творческой карьеры и вполне мог бы почивать на лаврах. Просто творческому человеку стало скучно, пишут NEWS.ru.

«Я думаю, эти гастроли связаны не с тем, что у Леонтьева заканчиваются деньги. Все-таки за такой долгий период своей жизни он заработал приличное количество капитала. Но, мне кажется, это больше о том, что творческая личность не может находиться без поддержки зрителя, — сказа Рудченко.

Леонтьев выбрал для себя удобный график выступлений, ненапряжный формат, в котором ему будет легко работать. Финансовая составляющая будет лишь дополнением.

«Неизнуряющий график, спокойный, для эмоционального поддержания состояния артиста. Конечно, прибыль, которую он будет получать во время этих выступлений, станет приятным бонусом, — уверен продюсер.

Валерий Леонтьев официально объявил о завершении карьеры в марте 2024 года. При этом его участие в концертах и программах закончилось еще раньше официального объявления.