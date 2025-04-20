СМИ: Леонтьев вынужден выступать в кабаках Европы ради заработка

Народный артист России Валерий Леонтьев вынужден выступать в европейских кабаках ради заработка. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает Telegram-канал, недавно Леонтьев принял предложение ивент-менеджера из Франции о частном концерте на одном из банкетных ужинов, поскольку его стали меньше приглашать на корпоративы в России. Mash заявляет, что сейчас артист находится в творческом кризисе, но все же согласился на небольшое «мировое турне» ради заработка.

По данным издания, корпоратив с участием Леонтьева пройдет во Франции в июне. Певец выручит за выступление около 15 млн рублей.

Mash отмечает, что заработать за рубежом Леонтьеву мешает «бешеная конкуренция», но директор артиста «не сдается и отчаянно пытается все устроить».

2 января Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев якобы планирует объехать минимум восемь стран в рамках своего будущего тура в 2025 году. Журналисты утверждали, что у певца уже есть предварительные договоренности о концертах с восемью странами.

Валерий Леонтьев официально объявил о завершении карьеры в марте 2024 года. При этом его участие в концертах и программах закончилось еще раньше официального объявления.