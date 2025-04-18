Оскар Кучера посмеялся над Зеленским

Российский актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал санкции, которые ввел в его отношении Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Кучеры, санкции от Зеленского «ничего не значат». Как отмечает источник, всем попавшим в санкционный список будут заблокированы активы на территории Украины, запрещены официальные визиты, передача объектов интеллектуальной собственности, будут остановлены торговые соглашения, культурное и научное сотрудничество, а также отозваны все украинские государственные награды.

«Да он может хоть против Господа Бога ввести санкции, ему это не поможет. Тем более, что они ничего не значат! <...> Он — никто уже как год. Просрочка, узурпировавшая власть. Пусть напоследок поразвлекается, мы подождем», — заявил Кучера.

Ранее Владимир Зеленский подписал санкционный список, в который попал ряд российских звезд шоу-бизнеса. Помимо Кучеры в него также попали клоун Юрий Куклачев, певец Александр Розенбаум, актер Никита Джигурда, певец Shaman, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, телеведущий Оскар Кучера и другие.