Зеленский ввел санкции против российских звезд

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против 20 российских граждан.

В этот список вошли певец Ярослав Дронов (Shaman), актер Никита Джигурда, клоун Юрий Куклачев, телеведущий Оскар Кучер и другие.

«Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда россиян», — говорится в официальном документе Офиса президента Украины.

В частности, ограничения коснулись российских звезд. Среди них в список попал Никита Джигурда, певец Shaman, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и другие. Кроме того, санкции были введены против Оскара Кучера, Юрия Куклачева и других граждан России.

Зеленский ввел новые санкции против российских журналистов

Ранее, 11 апреля, Зеленский ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц, включая российских журналистов. В список попали корреспондент «Россия 1» Александр Сладков, телеведущие Арина Шарапова и Андрей Норкин, а также главред сайта «Украина.ру» Искандер Хисамов. Среди юридических лиц — Международное гражданское движение «Другая Украина» и телерадиокомпания «Таврия». В санкционном списке также оказались политолог Вадим Карасев и экс-продюсер «112 Украина» Артем Марчевский, а также военкоры Александра Сладкова и Станислава Смагина, передает Pravda.Ru.