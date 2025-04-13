Басков раскрыл секрет похудения

Николай Басков поделился с корреспондентами шоу НТВ «Ты не поверишь!» секретом похудения. Правда, рекомендовать свой путь он никому не может. Дело в том, что народный артист самостоятельно не смог справиться с вирусом. Певцу потребовалась госпитализация.

Он не мог есть, только пил бульон, поэтому сильно похудел, информирует издание Vokrug.tv.

«Я просто даже не мог говорить, —– Кашель, температура вот это. Вы как всегда там напишите потом, что чуть ли не при смерти, говорить не может, голоса уже нет, все остальное», - рассказал он.

Но зато после выздоровления золотой голос России мог похвастаться сброшенными килограммами.

Ранее Александр Ревва высмеял бесконечный ремонт в доме Николая Баскова.