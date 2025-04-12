Актер Александр Ревва высмеял бесконечный ремонт в доме Николая Баскова. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«У него постоянный ремонт, и я думаю, что он будет продолжаться еще лет 20. И когда он всех пригласит, все скажут: «Ой, какой старый ремонт… Чего бы тебе не обновить его?» Он скажет: «Еще двери не готовы, нельзя!» Он говорит, что у него какие-то двери не готовы, не пускает. Он хочет, чтобы все было готово. Он хочет, чтобы сразу «вау», но я боюсь, что «вау» уже постареет. Коля, пусти нас всех!», — высказался Ревва.

Александр Ревва женат на своей возлюбленной Анжелике. У пары двое детей: помимо Амели, они воспитывают 17-летнюю Алису. Ревва познакомился с супругой в Сочи в ночном клубе. Она рассказывала в интервью, что в тот день вообще не хотела выходить из дома, но подруга больше часа уговаривала пойти с ней на вечеринку. По словам шоумена, у него не было шанса не влюбиться в Анжелику. Певец не сразу решился подойти к будущей супруге, обдумывая план действий, но не упустил ее.