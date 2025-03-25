Бывшему мужу Алсу разрешили покидать РФ

Чертановский районный суд Москвы отказал певице Алсу в удовлетворении иска о временном ограничении бывшего супруга Яна Абрамова в выезде из России. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Напомним, что в августе 2024 года Алсу развелась с Абрамовым. Сразу после этого пара занялась разделом имущества. Бизнесмен предложил певице 2,5 миллиарда отступных, но она отказалась.

«В удовлетворении административного искового заявления Абрамовой Алсу Ралифовны к ГМУ ФССП по Московской области о признании незаконными действий по вынесению постановления об отказе в удовлетворении жалобы на постановление и обязании вынести постановление о временном ограничении должника, бывшего супруга заявителя — Абрамова Я.Р., права выезда из РФ по исполнительному производству — отказано», — говорится в тексте.

Ранее Алсу раскрыла причину развода с Абрамовым. По словам певицы, отчасти к этому привело ее стремление быть мудрой и «закрывать глаза на какие-то вещи».