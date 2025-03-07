Алсу раскрыла причину развода с Абрамовым
Певица Алсу на «Шоу Воли» заявила, что, находясь в отношениях с предпринимателем Яном Абрамовым, старалась поступать мудро. По ее мнению, именно это отчасти и стало причиной их развода, передает Starhit.
Напомним, что в мае 2024 года Алсу подала на развод. Официально причина расставания пары не была озвучена, однако певица намекнула на правдивость слухов о романе Абрамова с известной моделью. Брак Алсу с предпринимателем продлился почти 18 лет, у них есть трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль.
На «Шоу Воли» у певицы спросили, могла ли она что-то исправить, чтобы избежать развода.
«Во-первых, я не снимаю с себя какую-то часть ответственности за произошедшее. Я всегда пыталась быть мудрой. Но эта мудрость оказалась полной глупостью. Я имею ввиду — закрывать глаза на какие-то вещи, острые углы обходить, молчать, лишний раз не спорить, быть покорной хорошей женой, которая всегда довольна. Нужно говорить о том, что не устраивает, что не так. Вообще диалог — залог крепкого брака», — ответила Алсу.