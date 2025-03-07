Алсу раскрыла причину развода с Абрамовым

Певица Алсу на «Шоу Воли» заявила, что, находясь в отношениях с предпринимателем Яном Абрамовым, старалась поступать мудро. По ее мнению, именно это отчасти и стало причиной их развода, передает Starhit.

Напомним, что в мае 2024 года Алсу подала на развод. Официально причина расставания пары не была озвучена, однако певица намекнула на правдивость слухов о романе Абрамова с известной моделью. Брак Алсу с предпринимателем продлился почти 18 лет, у них есть трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль.

На «Шоу Воли» у певицы спросили, могла ли она что-то исправить, чтобы избежать развода.