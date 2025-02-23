Хейтеры обрушились на Волочкову и Тарасова

Анастасия Волочкова выложила на своей страничке в социальной сети фотографию, где она запечатлена вместе с футболистом Дмитрием Тарасовым. Снимок сделан дома у балерины, пишет «Комсомольская Правда».

«Прекрасный человек и футболист Дмитрий Тарасов у меня в гостях, я Дюймовочка на фоне его масштаба», — подписала кадр Волочкова.

Фолловеры тут же отметили, что Анастасия почему-то до сих пор не убрала новогодние украшения. Также были высказаны мнения о том, что «футболист всея Руси и балерина всея Руси нашли друг друга». А некоторые решили, что для компании здесь явно не хватает Джигурды – как раз будет третий для застолья

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Ранее Анастасия Волочкова громко анонсировала свадьбу дочери. Балерина сообщила, что займется организацией этого мероприятия в особняке Мясникова в своем родном Петербурге. Звезда пообещала потратить десять миллионов рублей.

От бывшего же супруга и отца невесты Игоря Вдовина она потребовала купить молодоженам квартиру.

Ариадна и ее отец не комментировали слова Волочковой. Но Елена Николаева сказала, что падчерице вся эта показуха не нужна.