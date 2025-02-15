Предстоящая свадьба дочери Волочковой уже отметилась скандалом
Бракосочетание Ариадны и Никиты назначено на 26 апреля, но шум в социальных сетях поднялся уже сейчас. Конфликтуют Анастасия Волочкова – мама и Елена Николаева – мачеха девушки.
Анастасия громко анонсировала свадьбу дочери. Балерина сообщила, что займется организацией этого мероприятия в особняке Мясникова в своем родном Петербурге. Звезда пообещала потратить десять миллионов рублей.
От бывшего же супруга и отца невесты Игоря Вдовина она потребовала купить молодоженам квартиру.
Ариадна и ее отец не комментировали слова Волочковой. Но Елена Николаева сказала, что падчерице вся эта показуха не нужна, пишет woman.ru.
«Сначала у них пройдет гражданская церемония, потом венчание в Санкт-Петербурге. Про банкет слышать несколько странно. Мне кажется, что Арише все это не надо. Она не шмоточница, у нее другие ценности в жизни. Поэтому, когда говорят про банкет за десять миллионов, думаю, что для нее не имеет значение, сколько это будет стоить», — подчеркнула она.
Анастасия оскорбилась и обрушилась на Елену, не стесняясь в выражениях, назвав ее «тетей», которая решила просто «пропиариться» на громком событии.
«Когда закончится это пиарство теперь уже на поводе свадьбе моей дочери? Вроде у этой тети свои два сына от бывшего мужа Анастасии Волочковой. Я имя свое годами труда зарабатывала. Многолетнего, ежедневного и многочасового. А тут какая-то непонятная тетя, которая стала женой моего бывшего мужа, отнявшего у меня все деньги, и на них создав себе карьеру, захотела пиара. Стыдоба. Она вообще кто?»
Волочкова резко против того, чтобы на мероприятии присутствовал ее бывший муж и отец Ариадны Игорь Вдовин.
«Нет, она не будет звать папу! Я являюсь мамой Ариадны, я ей делаю подарок. Мой бывший муж объелся груш! Свадьбу он не организует. Они устроят свою свадьбу, для проформы. Ариадна говорит, что будет что-то в своем семейном кругу. Чисто для галочки, отметиться» — рассказала она.