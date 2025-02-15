Предстоящая свадьба дочери Волочковой уже отметилась скандалом

Бракосочетание Ариадны и Никиты назначено на 26 апреля, но шум в социальных сетях поднялся уже сейчас. Конфликтуют Анастасия Волочкова – мама и Елена Николаева – мачеха девушки.

Анастасия громко анонсировала свадьбу дочери. Балерина сообщила, что займется организацией этого мероприятия в особняке Мясникова в своем родном Петербурге. Звезда пообещала потратить десять миллионов рублей.

От бывшего же супруга и отца невесты Игоря Вдовина она потребовала купить молодоженам квартиру.

Ариадна и ее отец не комментировали слова Волочковой. Но Елена Николаева сказала, что падчерице вся эта показуха не нужна, пишет woman.ru.

« С н а ч а л а у н и х п р о й д е т г р а ж д а н с к а я ц е р е м о н и я , п о т о м в е н ч а н и е в Санкт-Петербурге. Про банкет слышать несколько странно. Мне кажется, что Арише все это не надо. Она не шмоточница, у нее другие ценности в жизни. Поэтому, когда говорят про банкет за десять миллионов, думаю, что для нее не имеет значение, сколько это будет стоить», — подчеркнула она.

Анастасия оскорбилась и обрушилась на Елену, не стесняясь в выражениях, назвав ее «тетей», которая решила просто «пропиариться» на громком событии.

« К о г д а з а к о н ч и т с я э т о п и а р с т в о т е п е р ь у ж е н а п о в о д е с в а д ь б е м о е й д о ч е р и ? В р о д е у э т о й т е т и с в о и д в а с ы н а о т б ы в ш е г о м у ж а Анастасии Волочковой. Я имя свое годами труда зарабатывала. Многолетнего, ежедневного и многочасового. А тут какая-то непонятная тетя, которая стала женой моего бывшего мужа, отнявшего у меня все деньги, и на них создав себе карьеру, захотела пиара. Стыдоба. Она вообще кто?»

Волочкова резко против того, чтобы на мероприятии присутствовал ее бывший муж и отец Ариадны Игорь Вдовин.