Младший сын Орбакайте почти не общается с матерью

Денис Байсаров, сын Кристины Орбакайте и миллионера из Чечни Руслана Байсарова, много лет после развода родителей воспитывался отцом. У молодого человека иные взгляды, нежели у других членов звездного семейства, и он привык к иному образу жизни.

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Тем не менее, ранее Дени всегда заявлял о том, что на первом месте у него- семья. Пока Кристина Орбакайте жила на две страны – ее нынешний супруг живет и ведет бизнес в США, там же учится их дочь – сыновья общались друг с другом и с матерью. Но после того, как Никита Пресняков вернулся в Америку (раньше он там учился и жил), а затем и Кристина отказалась от карьеры в России, отношения между родственниками испортились.

Как сообщает Экспресс Газета, Дени, несмотря на уговоры старшего брата, отказался эмигрировать из страны. Братья поссорились. После конфликта Дени Байсаров перестал общаться не только с Никитой, но, практически, и с матерью.

Ранее сообщалось, что после переезда в США в жизни Кристины Орбакайте появилось много свободного времени. В личном блоге дочери Аллы Пугачевой из-за отсутствия концертов и светских мероприятий стало мало контента, поэтому она стала делиться с поклонниками видеороликами из фитнес зала.