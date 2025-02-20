Дени Байсаров перестал общаться с уехавшими в США братом Никитой Пресняковым

Сыновья певицы уехавшей в США певицы Кристины Орбакайте практически перестали общаться между собой из-за разных взглядов на происходящие в мире события.

После начала СВО старший внук Аллы Пугачевой уехал вслед за матерью в США. При этом средний - Дени Байсаров остался жить и работать в Москве.

«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул Россию почти два года назад. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве, с мамой Кристиной тоже практически не общается», —рассказал POPCAKE знакомый звездной семьи.

Он также отметил, что Байсаров поддерживает связь только с маленькой сестрой Клавой, которую Орбакайте родила в третьем браке с бизнесменом Михаилом Земцовым.

«Девочка не виновата, что уехала с мамой. Она тоже очень любит своих старших братьев», — сказал собеседник издания.

По его словам, Кристине приходится соблюдать нейтралитет в общении с сыновьями и выбирать время для встречи с каждым по-отдельности.

Ранее сообщалось, что после переезда в США в жизни Кристины Орбакайте появилось много свободного времени. Артистка редко выступает, но продолжает поддерживать себя в хорошей физической форме. В личном блоге дочери Аллы Пугачевой из-за отсутствия концертов и светских мероприятий стало мало контента, поэтому она стала делиться с поклонниками видеороликами из фитнес зала.