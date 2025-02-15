Валерия выдала секрет Пригожина

Иосиф Пригожин в микроблоге выложил видеоролик, где они с супругой едут в машине с тренировки и весело пикируются.

Валерия пожаловалась, что ее муж не умеет пользоваться соцсетями и нажимает не на те кнопки, пишет портал passion.ru.

« Л е р а г о в о р и т м н е , ч т о я к о л х о з н и к и н е с о о б р а ж а ю к а к п о л ь з о в а т ь с я с о ц и а л ь н ы м и с е т я м и . Я в с е п р а в и л ь н ы е к н о п к и н а ж и м а ю ! » — в о р ч и т п р о д ю с е р .

Валерия опровергла слова Иосифа.

« Э т о в о л ь н а я и н т е р п р е т а ц и я м о и х с л о в — с л о в а к о л х о з н и к н е б ы л о . Т ы к а к о й - т о о п р о с н а ж а л т а м з а ч е м - т о » , — с к а з а л а п е в и ц а .

Иосиф Пригожин и Валерия познакомились в 2003 году. Сейчас они вместе уже 20 лет и их считают одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Их объединили не только романтические, но и рабочие отношения.