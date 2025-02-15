Валерия выдала секрет Пригожина
Иосиф Пригожин в микроблоге выложил видеоролик, где они с супругой едут в машине с тренировки и весело пикируются.
Валерия пожаловалась, что ее муж не умеет пользоваться соцсетями и нажимает не на те кнопки, пишет портал passion.ru.
«Лера говорит мне, что я колхозник и не соображаю как пользоваться социальными сетями. Я все правильные кнопки нажимаю!» — ворчит продюсер.
Валерия опровергла слова Иосифа.
«Это вольная интерпретация моих слов — слова колхозник не было. Ты какой-то опрос нажал там зачем-то», — сказала певица.
Иосиф Пригожин и Валерия познакомились в 2003 году. Сейчас они вместе уже 20 лет и их считают одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Их объединили не только романтические, но и рабочие отношения.