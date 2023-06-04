Валерия и Пригожин рассказали о секретах счастливого брака

Иосиф Пригожин и Валерия познакомились в 2003 году. Сейчас они вместе уже 20 лет и их считают одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Их объединили не только романтические, но и рабочие отношения, - рассказывает портал vokrug.tv.

В программе НТВ «Однажды…» Валерия сообщила, что их брак нерушим.

«Мне кажется, наши отношения достаточно крепкие. Из какого-нибудь металла. Драгоценные, кстати, мягкие, надо что-то жестче», - отметила звезда.

Ее супруг считает, что за эти годы между ними образовалась «чугунная» связь. Но в семье всегда есть, над чем работать.

«Притираться всегда приходится, даже сегодня спустя 20 лет без этого трения не получается ничего, потому что всегда приходится находить какие-то компромиссы».

Пригожин также уточнил, что не может выбрать одно качество супруги, которое ему нравится, потому что ему нравится очень многое.