Моргенштерн* избавляется от татуировок

Алишер Моргенштерн ранее сделал публичное заявление, что начинает новую жизнь. Он признался в том, что страдает от зависимостей, с которыми не может справиться самостоятельно, и лег на лечение в рехаб.

Также он вычистил все свои социальные сети, чтобы избавиться от груза прошлых ошибок. А теперь рэпер сделал еще один шаг к новой жизни – он начал сводить татуировки, пишет Super.

В интернете выложен видеоотчет процесса.

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Тем временем в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы.

Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По соответствующей статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

*Признан иноагентом в РФ.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.