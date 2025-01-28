Приставы начали взыскивать штраф с Моргенштерна

Судебные приставы начали взыскание штрафа в 40 тыс. рублей с рэпера Алишера Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС. В публикации подчеркивается, что исполнительный лист в отношении музыканта был направлен приставам из Савеловского суда Москвы.

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Отмечается, что Моргенштерн после включения в реестр иностранных агентов не уведомил в установленный срок Минюст о своей деятельности, за что и был оштрафован. Поданные музыкантом жалобы были отклонены, говорится в публикации. Накануне в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы.

Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. 17 января стало известно, что Следственный комитет России предъявил Моргенштерну обвинения в уклонении от обязанностей иноагента. По соответствующей статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет или лишение свободы на тот же срок.