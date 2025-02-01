На невесту Лепса налетели хейтеры

Аврора Киба выложила в микроблоге фотографии в маечке и расстегнутых джинсах, демонстрируя кружевное белье. Тут же недоброжелатели подняли волну хейта, заполонив ее страничку высказываниями:

« А в р о р а , т ы ч т о , д е д о в м е н я е ш ь , к а к п е р ч а т к и ? » , « Г р и г о р и ю и з м е н я е ш ь ? » , « А Л е п с в к у р с е , ч т о т ы т р у с ы н а п о к а з в ы с т а в л я е ш ь ? »

Но, как пишет СтарХит, девушка не растерялась. Она собрала в один пост основные злые комментарии, добавила туда свои самые неудачные снимки и подписала:

« Я п р о с т о с н и м к и в ы к л а д ы в а ю » .

Аврора учится в Лондоне, а музыкант дает концерты в России. При этом 62-летний Лепс балует избранницу: девушка регулярно демонстрирует подписчикам шикарные букетами и ювелирные украшения. Одно только кольцо с бриллиантом, подаренное студентке на помолвку, обошлось певцу в сумму около пяти миллионов.

Ранее певец Григорий Лепс высказался об изменах жене Анне Шаплыковой и заявил, что «похоронил отношения своим поведением». Он признался в интервью, что теперь несет этот крест.