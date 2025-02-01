На невесту Лепса налетели хейтеры
Аврора Киба выложила в микроблоге фотографии в маечке и расстегнутых джинсах, демонстрируя кружевное белье. Тут же недоброжелатели подняли волну хейта, заполонив ее страничку высказываниями:
«Аврора, ты что, дедов меняешь, как перчатки?», «Григорию изменяешь?», «А Лепс в курсе, что ты трусы напоказ выставляешь?»
Но, как пишет СтарХит, девушка не растерялась. Она собрала в один пост основные злые комментарии, добавила туда свои самые неудачные снимки и подписала:
«Я просто снимки выкладываю».
Аврора учится в Лондоне, а музыкант дает концерты в России. При этом 62-летний Лепс балует избранницу: девушка регулярно демонстрирует подписчикам шикарные букетами и ювелирные украшения. Одно только кольцо с бриллиантом, подаренное студентке на помолвку, обошлось певцу в сумму около пяти миллионов.
Ранее певец Григорий Лепс высказался об изменах жене Анне Шаплыковой и заявил, что «похоронил отношения своим поведением». Он признался в интервью, что теперь несет этот крест.