Лепс не уверен в перспективах своего романа с юной Кибой

Григорий Лепс в беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что готов ко всякому развитию событий в плане отношений с Авророй Кибой.

Певец не отказывается, что строит планы на Аврору, но решил положиться на высшие силы, пишет СтарХит.

«Если судьба будет угодно, отношения продолжатся», — сказал Григорий Викторович.

Певцу 62 года, Авроре – 18, и она уехала учиться в Лондон.

«Это мой друг, я уже не раз об этом говорил. Нас связывают больше, чем дружеские отношения. Это понятно и очевидно, не буду ходить вокруг да около. Пока я жду — человек учится. Я жду, когда она закончит, а там посмотрим. Я пока даже не могу дать никакой гарантии, как будут развиваться наши отношения. Я только за! Но уж больно велика разница в возрасте. Она огромна!» — констатирует Лепс.

Ранее певец Григорий Лепс высказался об изменах жене Анне Шаплыковой и заявил, что «похоронил отношения своим поведением». Он признался в интервью, что теперь несет этот крест.