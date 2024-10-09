Григорий Лепс рассказал об изменах и своем предательстве

Певец Григорий Лепс высказался об изменах жене Анне Шаплыковой и заявил, что «похоронил отношения своим поведением». Он признался в интервью, что теперь несет этот крест.

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Новость о разводе исполнителя хита «Рюмка водки на столе» стала неожиданной для публики. Он почти 20 лет был со своей второй супругой-танцовщицей Шаплыковой, но в декабре 2021 года она подала на развод.

Артист не скрывал, что был неверен жене. Он признает свои ошибки и пытается сделать все, чтобы сохранить хорошие отношения с бывшей женой. Лепс говорит, что благодарен ей за все.

В интервью Борису Корчевникову на телеканале «Россия 1» артист вновь затронул тему распавшегося брака.

«Все люди ошибаются. Я явно совершил в своей жизни огромное количество ошибок. Мне за них стыдно», — признался певец.

Он не винит других, а только себя. По словам артиста, в расставании всегда виноват мужчина, если он «считает себя мужчиной».

«Я похоронил наши отношения своим поведением. Меня, наверное, могут простить за мое предательство. Но тут я сам себя просто не прощу. Я этот крест так и понесу», — высказался Григорий.

СМИ пишут, что сейчас певец встречается с 18-летней студенткой Авророй Кибой. Они вместе выходили в свет и показывали нежные чувства на публике. Говоря о новом романе, Лепс вспомнил свою же песню, которая стала пророческой. В строках говорится: «Я поднимаю руки — хочу тебе сдаться, ведь ты же так красива, в свои восемнадцать».

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