Кушанашвили вновь госпитализирован

Отар Кушанашвили через месяц после операции по удалению опухоли снова лег в онкоцентр имени Блохина. Ему предстоит длительный курс химиотерапии.

Как пишет «Комсомольская Правда», шоумен готов к долгой борьбе с опасным заболеванием м уверен в победе.

«888 сеансов химиотерапии еще предстоит. А вы думаете, легко, пробежался по этому пути и все? Нет!» - заявил Кушанашвили.

Журналисту летом 2024 года диагностировали четвертую стадию рака. Он перенес несколько сложнейших операций и больше месяца провел в реанимации. Тем не менее, Отар уверен, что в итоге он справится.

«Я и химиотерапия - кто победит? Я!» - констатировал он.

Мужчина убежден, что сможет справиться с проблемами благодаря силе воли. Он обратился с благодарностью к врачам и отметил, что следует их наставлениям.