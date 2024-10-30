Кушанашвили рассказал о борьбе с раком

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили вспомнил о смерти подруги Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк от рака. Он признался, что был напуган и задавал себе вопрос – хватит ли у него сил бороться с тяжелой болезнью. Об этом он рассказал в эфире Twitch-канала bandospapa.

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Знаменитость продолжает делиться подробностями борьбы с раком. Ему поставили страшный диагноз, но мужчина смог справиться с недугом. Недавно он заявил, что победил рак.

Сейчас он вспоминает о людях, которые так и не смогли выкарабкаться. 54-летнего телеведущего пугают истории людей, жизнь которых прервалась из-за рака.

«Я думал, хватит ли мне духу одолеть рак? У меня умерла подруга Жанна Фриске от рака, потом умерла вторая подруга — Заворотнюк. Сколько смертей из-за рака кругом происходит! Хватит ли мне духу бороться с этой болезнью?» — высказался журналист.

Мужчина убежден, что смог справиться с проблемами благодаря силе воли. Он обратился с благодарностью к врачам и отметил, что следует их наставлениям.

«Оказалось, что я один из самых сильных людей на планете Земля! При росте метр восемь, при кривых ногах, при, прямо скажем, мощнейших мозгах — это единственное мое достоинство, вдруг оказалось, что сила духа моего такова, что я мысли не допускал, что я проиграю рак», – добавил Отар.

Ранее мы писали о том, что Отара Кушанашвили напугала неизвестная женщина, которая пришла к нему в дом.