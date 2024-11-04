Появились подробности истории с квартирой Башмета

Юрию Башмету пришлось через суд выселять жильцов из своей квартиры. Пятикомнатное жилье музыкант и дирижер, альтист-виртуоз Башмет приобрел в 2008 году. Дом на Тверской улице – исторический, называется «Саввинское подворье». Сейчас дом на реставрации и многие жители временно оттуда съехали. Но журналистам «Московского Комсомольца» удалось переговорить с соседями Юрия Абрамовича.

«Раньше эта квартира была коммунальной, бывшие жильцы приходились друг другу родственниками, а глава семейства был знакомым Юрия Абрамовича. Другого жилья в собственности у семьи не было, поэтому они договорились с дирижером, что квартира переходит в его собственность, а у них останется прописка. Но если появится необходимость формально освободить жилплощадь, то Башмет свяжется с ними, и они спокойно выпишутся. Когда же бывшие жильцы отказались выписываться, он и решил все через суд», - рассказала соседка.

Журналист «МК» нашли и бывших жильцов квартиры Башмета. У них свой особняк в Одинцовском районе. Родом они из Туркменистана, получили российское гражданство. Каким образом очутились в квартире на Тверской, отвечать не стали. На вопрос же о том, почему не хотели выписываться, ответ был таков:

«Никто об этом не подумал. Прописку менять долго, пока очередь отстоишь, уже прописка на тот свет нужна будет! Мы даже не знали, что он с нами связывался! Возможно, он сам или от него нам звонили, но сами подумайте, мошенников сейчас столько, стоит ли каждому звонку верить?»

Тверской суд Москвы по иску дирижера Юрия Башмета постановил выписать из его квартиры бывшего собственника и пятерых жильцов. Об этом стало известно 29 октября.