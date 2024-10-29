Шесть москвичей выселили из квартиры после иска дирижера Башмета

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Тверской суд Москвы по иску дирижера Юрия Башмета постановил выписать из его квартиры бывшего собственника и пятерых жильцов. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает корреспондент из зала суда.

— Удовлетворить исковые требования истца, решением суда снять с регистрационного учета ответчиков, — передает журналист ТАСС из зала суда.

С момента покупки дирижером недвижимости в 2008 году в ней до сих пор был зарегистрирован прошлый собственник и пятеро других жильцов. Как стало известно при рассмотрении дела, никакие действия для решения спора за эти годы не были предприняты ни истцом, ни ответчиками.

Ранее мужчина по фамилии Соколов лишился права на пользование квартирой в результате иска, поданного журналисткой Ксенией Собчак. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что могло стать причиной такого судебного решения, и рассказала о недвижимости Собчак.