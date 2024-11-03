МакSим продемонстрировала фигуру в бикини

Певица МакSим сильно похудела после возвращения из рехаба, где она лечилась от алкогольной зависимости. Марина прекрасно выглядит и выложила в микроблог свои фотографии в бикини.

Певица позировала на отдыхе на фоне красивого пейзажа. Видно, что звезда еще не успела обзавестись загаром. Об этом пишет портал Тhevoicema

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Недавно МакSим стала героиней YouTube-шоу Надежды Стрелец, где наконец озвучила истинные причины своих страшных запоев. Она поделилась, что находилась в «адовых отношениях» с мужчиной, из которых не могла выбраться почти восемь лет. Пара то расходилась, то сходилась — а в моменты одиночества певица выпивала, пытаясь забыть о проблемах.

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