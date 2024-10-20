Известный продюсер раскритиковал брак сына Королевой

Архип Глушко и Мелисса (Анна Волынкина) в Санкт-Петербурге 21 августа сыграли свадьбу.

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По поводу того, как молодые люди познакомились, есть разные версии. по одним сведениям, молодой человек нашел будущую супругу в стриптиз-баре, по другим, их свели общие знакомые, а первая встреча состоялась около метро, пишет АИФ.

Какое-то время Архип прятал будущую супругу от родителей, но потом знакомство все же состоялось. Несколько лет молодые люди прожили вместе, прежде чем решили пожениться.

Их союз многим кажется достаточно странным. Так, продюсер Сергей дворцов считает, что имеет место расчет со стороны девушки.

«Первый вариант, что, конечно, дамочка положилась на Архипа из-за его известных родителей, дабы пробиться в мир музыки, славу заполучить. Второй вариант, возможно, любовь, процентов на 40. Архип еще молодой, неопытный мужчина. Мелисса — девочка из ниоткуда, из провинции. Возможно, она думает, что Архип ее продвинет в качестве певицы и тому подобное. Смышленая девочка. Но, с другой стороны, адекватные люди в стриптиз не пойдут работать. Видимо, у нее было безвыходное положение в семье. Тарзан и Наташа приняли невестку, это прекрасно. Но я бы не подпустил к своей семье такую девушку", — заявил Дворцов.

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