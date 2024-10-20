Наташа Королева потратила миллионы на медовый месяц сына и невестки

Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) 21 августа женили единственного сына. Архип сыграл свадьбу со своей возлюбленной, бывшей стриптизершей Мелиссой Фокс (Анной Волынкиной).

В свадебное путешествие молодожены отправились не сразу, а почти месяц спустя. Но зато по высшему разряду, на Мальдивские острова. Вмести с ними улетела и певица. Она не поскупилась - звездное семейство разместили на вилле с бассейном.

Корреспонденты шоу НТВ «Ты не поверишь!» подсчитали, что медовый месяц детей обошелся Наташе в два миллиона рублей.

Певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, подарили своему сыну Архипу квартиру в Москве. Архип и его возлюбленная Мелисса получили подарок вскоре после свадьбы. Молодой человек отметил, что прежде им приходилось арендовать жилье, пишет «Комсомольская Правда».

Квартира, о которой идет речь, принадлежала Глушко. По словам Королевой, у ее мужа был бизнес, который позволил ему купить недвижимость в центре столицы и сохранить ее в качестве приданного. Однако Тарзан не захотел отдавать квартиру Архипу и Мелиссе сразу.

До свадьбы молодые люди были вместе четыре года. Глушко признался, что начал уважать Архипа и Мелиссу, а также поверил в их союз.