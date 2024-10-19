Илзе Лиепа прокомментировала новость о сносе памятнике ее отцу в Риге

Балерина Илзе Лиепа в свое время часто выступала в Прибалтике. Тогда танцовщица даже получила почетное гражданство Литвы. Но весной этого года гражданства ее лишили из-за «слишком пророссийской» гражданской позиции. А В Латвии включили в «черный список» с запретом въезда в страну.

«Комсомольская Правда» побеседовала с дочерью Мариса Лиепы. Как оказалось, антироссийские санкции коснулись даже памяти великого танцовщика.

«Последние новости, которые пришли из Риги, касались памятника моему отцу Марису Лиепе. Его собираются сносить. Этот памятник стоит рядом с Латвийской национальной оперой. Его делал какой-то модных художник-инсталлятор в псевдоавангардной манере. Получилась уродливая фигура. Марис Лиепа большую часть жизни прожил в России, прославлял русскую балетную школу, был народным артистом СССР. Что тут скажешь: умные бы гордились, что Марис Лиепа их земляк, родился в Риге. Ну а если уродливый памятник снесут, я буду только рада, что это убогое сооружение перестанет ассоциироваться с именем моего великого отца», - сказала Илзе журналистам.

Памятник Марису Лиепе установят в Москве. Заниматься изготовлением мемориала будет скульптор Александр Рукавишников.

Ранее Илзе Лиепа заявила на пресс-конференции, что любит Россию и не собирается скрывать свою позицию по политическим вопросам.