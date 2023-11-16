Илзе Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее литовского гражданства
Илзе Лиепа, известная балерина, заявила на пресс-конференции, что любит Россию и не собирается скрывать свою позицию по политическим вопросам. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее МВД Литвы обязало соответствующие службы начать процедуру лишения Лиепы литовского гражданства. Это решение было принято после интервью балерины, в котором она осудила политику властей стран Балтии и поддержала действия Москвы.
«Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента», — подчеркнула Лиепа.
Балерина отметила, что не собирается меняться, менять свою позицию, даже если за эти слова власти Литвы лишат ее гражданства.
Рамблер: главные новости