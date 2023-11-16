Илзе Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее литовского гражданства

Илзе Лиепа, известная балерина, заявила на пресс-конференции, что любит Россию и не собирается скрывать свою позицию по политическим вопросам. Об этом пишет РИА «Новости».

Илзе Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее литовского гражданства
© РИА Новости

Ранее МВД Литвы обязало соответствующие службы начать процедуру лишения Лиепы литовского гражданства. Это решение было принято после интервью балерины, в котором она осудила политику властей стран Балтии и поддержала действия Москвы.

«Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента», — подчеркнула Лиепа.

Балерина отметила, что не собирается меняться, менять свою позицию, даже если за эти слова власти Литвы лишат ее гражданства.

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